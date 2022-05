Kaul kämpft mit Schmerzen - Ehammer mit Fabel-Weitsprung

Wie schon bei den Olympischen Spielen von Tokio im vergangenen Jahr klagte Kaul während der vierten Disziplin über Schmerzen am Fuß. In Japan konnte er den anschließenden 400-m-Lauf nicht beenden, am Samstag machte Kaul nun aber weiter. Nach 1,91 m im Hochsprung lief er 48,62 Sekunden über die Stadionrunde.

Für die WM in Eugene/Oregon (15. bis 24. Juli) besitzt Kaul (Bestleistung 8691 Punkte) als Titelverteidiger eine Wildcard, er will aber unbedingt noch die Norm von 8100 Punkten für die Heim-EM in München (15. bis 21. August) abhaken. Bei der ersten Qualifikations-Möglichkeit in Ratingen Anfang Mai hatte er zuletzt aufgegeben.