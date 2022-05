Champions League: Kroos mit fünftem Finale historisch - nur Ronaldo und Maldini mit mehr Endspiel-Teilnahmen

Toni Kroos steht im Champions-League-Finale für Real Madrid gegen den FC Liverpool in der Startaufstellung. Nur zwei absolute Legenden haben mehr Endspiele absolviet.

Toni Kroos ist der erfolgreichste deutsche Spieler aller Zeiten und hat am Samstagabend die Möglichkeit, seinen fünften Champions-League-Titel zu gewinnen.

Er steht gegen den FC Liverpool in der Startelf für Real Madrid. Es ist zugleich sein fünftes Endspiel in der Königsklasse. Nur zwei Spieler haben in der Geschichte mehr Finals gespielt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)