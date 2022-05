Real beginnt mit Kroos, Liverpool mit Thiago

Toni Kroos steht wie erwartet in der Startelf © AFP/SID/JAVIER SORIANO

Real Madrid geht wie erwartet mit Toni Kroos in der Startelf in das Champions-League-Finale gegen den FC Liverpool. Der 32-Jährige kann in St. Denis zum fünften Mal den wichtigsten Wettbewerb des europäischen Vereinsfußballs gewinnen, bislang ist dies nur Cristiano Ronaldo gelungen. Allerdings stehen insgesamt acht Real-Profis vor ihrem fünften Titel.