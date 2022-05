Transfermarkt: Juwel Leonardo Voncic vom 1. FC Nürnberg wird von der halben Bundesliga gejagt

Mit 16 Treffern führte er die Franken auf Platz zwei – punktgleich (allerdings das schlechtere Torverhältnis) mit Meister FC Augsburg. Der Angreifer wird die am 13. Juni startende Vorbereitung bei den Profis absolvieren. Ob Vonic dann überhaupt noch da ist? (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

Vonic bei der halben Bundesligisten auf dem Zettel

Laufstarker Leader, Erinnerungen an Thomas Müller

Vonic gilt als starker Charakter, bereits in jungen Jahren präsentiert sich der gebürtige Darmstädter als Leadertyp.

Er ist laufstark, in seinen Bewegungen à la Thomas Müller etwas unkonventionell. Vonic weiß, wo das Tor steht, er ist beidfüßig und dynamisch. Luft nach oben hat der Stürmer in Sachen Kopfballspiel und Körperlichkeit, er muss an seinem Körper arbeiten und Muskelmasse draufpacken.