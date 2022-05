Champions League, FC Liverpool - Real Madrid: Kuriose Kroaten-Statistik kein gutes Omen für Klopp

Denn in den letzten neun Endspielen in der Königsklasse triumphierte immer die Mannschaft, in der ein Kroate spielte.

So auch 2019, als Klopps Mannschaft in Madrid Tottenham Hotspur mit 2:0 bezwang. Im Team damals: Dejan Lovren!

Modric will seinen fünften CL-Titel gewinnen

Zwei Kroaten gewinnen mit Bayern den Henkelpott

Beim CL-Triumph 2020 mit Hansi Flick stand mit Ivan Perisic ebenfalls ein Kroate im Kader des deutschen Rekordmeisters. In Lissabon wies der FCB Paris Saint-Germain mit 1:0 in die Schranken.

Und last, but not least: 2015 stemmte der Ex-Schalker Ivan Rakitic mit dem FC Barcelona den Henkelpott in Höhe, als die Katalanen Juventus Turin mit 3:0 aus dem Berliner Olympiastadion schossen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)