Giro: Hindley greift nach Gesamtsieg - Covi gewinnt Dolomiten-Etappe

Auf der letzten und schwersten Bergetappe der Italien-Rundfahrt distanzierte Hindley den Olympiasieger Richard Carapaz (Ecuador) um fast anderthalb Minuten, in das abschließende Zeitfahren am Sonntag in Verona geht er nun mit 1:25 Minuten Vorsprung. Tagessieger am Samstag war Alessandro Covi (UAE Team Emirates).