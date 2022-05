Ex-Bayern-Talent Leon Dajaku bleibt in Sunderland - warmer Geldregen für FCB

Beim FC Bayern und Union Berlin schaffte Leon Dajaku den Durchbruch nicht - in England wusste er aber nun zu überzeugen. Deshalb klingelt jetzt in München die Kasse.

An frühere Leistungen von Leon Dajaku dürften sich nur wenige Bayern-Fans erinnern - schließlich kam der Offensivspieler zu seiner FCB-Zeit vornehmlich in der zweiten Mannschaft zum Einsatz.

Bayern-Talent Dajaku bleibt in Sunderland

In Englands dritter Liga kam Dajaku in der abgelaufenen Spielzeit regelmäßig zum Einsatz und stieg mit Sunderland in die Championship auf. Beim 21-Jährigen griff eine Kaufpflicht, so dass er beim englischen Traditionsverein bleibt.