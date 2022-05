DHB-Pokal der Frauen: Oldenburg erster Finalist

Beim Final Four in Stuttgart gewann der viermalige Pokalsieger sein Halbfinale gegen den Buxtehuder SV mit 28:26 (15:8). Gegner im Endspiel am Sonntag ist der Sieger der Partie zwischen dem Thüringer HC und dem in dieser Saison noch ungeschlagenen Europacup-Gewinner SG BBM Bietigheim.