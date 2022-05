MotoGP: Marquez muss erneut am Arm operiert werden

Der sechsmalige MotoGP-Weltmeister Marc Marquez wird sich zum vierten Mal einer Operation am rechten Arm unterziehen. Dies teilte der 29 Jahre alte Honda-Star am Samstag bei einer Pressekonferenz mit.

"Ich habe keinen Spaß. Ich habe große Schmerzen, ich kann nicht so fahren, wie ich will", sagte Marquez: "Meine Leistung ist nicht das, was ich will." Alberto Puig, Chef des Rennstalls Repsol Honda, meinte: "Wir haben große Fortschritte gemacht, aber seine Position auf dem Rad ist nicht das, was wir wollen."