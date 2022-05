WWE: Charlotte Flair hat Andrade geheiratet - Rey Mysterio unmaskiert bei Hochzeit

Charlotte Flair und Wrestler-Kollege Andrade El Idolo haben ihre Hochzeit in Mexiko vollzogen - ein unmaskierter Rey Mysterio ist unter den Gästen.

Charlotte Flair und ihr früherer WWE-Kollege Andrade El Idolo, mittlerweile bei Konkurrent AEW aktiv, haben am Freitag in Andrades mexikanischer Heimat geheiratet. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

Unter den Gästen waren Charlottes Vater Ric Flair (der demnächst mit 73 nochmal in den Ring will), die frühere Nia Jax und der von Andrade bewunderte Ex-Rivale Rey Mysterio - der 47-Jährige ließ sich ohne Maske ablichten, was für mexikanische Wrestler bei öffentlichen Anlässen nicht selbstverständlich ist.