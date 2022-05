Eishockey: Gastgeber Finnland erster WM-Finalist nach Sieg über USA

Der Olympiasieger von Peking gewann sein Halbfinale gegen die USA am Samstag in Tampere mit 4:3 (1:1, 2:1, 1:1) und steht zum dritten Mal nacheinander in einem WM-Finale. Den Gegner ermitteln Deutschland-Bezwinger Tschechien und Titelverteidiger Kanada (17.20/SPORT1). Das Endspiel findet am Sonntag ebenfalls in Tampere statt (20.20/SPORT1).