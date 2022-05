Eishockey-WM 2022: Finnland wirft USA raus und träumt vom Titel im eigenen Land

Bei der Heim-WM in Helsinki und Tampere steht Finnland nach dem Sieg gegen die USA im Finale. Der Olympia-Sieger darf weiter vom WM-Titel im eigenen Land träumen.

Der Olympiasieger von Peking gewann sein Halbfinale gegen die USA am Samstag in Tampere mit 4:3 (1:1, 2:1, 1:1) und steht zum dritten Mal nacheinander in einem WM-Finale.