Formel 1, Grand Prix von Monaco: Sergio Perez vor Charles Leclerc im dritten Training

Sergio Perez fährt in Monaco allen davon © AFP/SID/SEBASTIEN BOZON

Der Red-Bull-Pilot schnappte dem Ferrari-Star kurz vor Ende des dritten freien Trainings in Monaco in 1:12,476 Minuten knapp die Bestzeit weg. Der gebürtige Monegasse Leclerc, der am Freitag dominiert hatte, war 0,041 Sekunden langsamer.