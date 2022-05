Formel 1, Monaco: Qualifying mit Verstappen, Hamilton, Schumacher LIVE im TV, Stream & Ticker

In kaum einem anderen Rennen ist die Pole so entscheidend wie beim Großen Preis von Monaco. Wer schnappt sich Startplatz eins beim F1-Klassiker?

An diesem Wochenende gastiert der Formel-1-Zirkus in Monaco. Der Große Preis im Fürstentum gilt als eines der anspruchsvollsten Rennen im Formel-1-Kalender.

Dazu kommt: In Monaco ist das Überholen eigentlich unmöglich. Umso wichtiger ist das Qualifying. Die Startreihenfolge in Monaco so vorentscheidend für das Rennen wie nirgendwo sonst: Seit 1997 fuhr der spätere Sieger stets von einem der ersten drei Plätze los. Wer schnappt sich in diesem Jahr die Pole? ( ab 16 Uhr im LIVETICKER )

Ferrari am Freitag stark - Schumacher mit Problemen

Den besten Eindruck am Freitag machte Ferrari. Charles Leclerc war in 1:12,656 Minuten nicht zu schlagen, sein Teamkollege Carlos Sainz folgte dicht dahinter. Erst danach kamen die Red-Bull-Piloten. Sergio Perez landete dabei vor Weltmeister Max Verstappen. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1 )

Leclerc kämpft an diesem Wochenende nicht nur um den Sieg in seinem Wohnzimmer, er will auch seinen ganz persönlichen Monaco-Fluch brechen. Bei fünf Anläufen in der Formel 1 bzw. Formel 2 in seiner Heimat hat der Monegasse bislang nie das Ziel erreicht. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)