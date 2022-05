Ruder-Weltmeister Oliver Zeidler zieht souverän ins Finale ein

Ruder-Weltmeister Oliver Zeidler aus Frankfurt präsentiert sich bei seinem Einstand in die internationale Saison in ausgezeichneter Form.

Der 25-Jährige, der bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio als Favorit überraschend das Finale verpasst hatte, zog am Samstag beim Weltcup in Belgrad ungefährdet als Halbfinalsieger in den Endlauf am Sonntag (14.36 Uhr) ein.