Formel 1: Deutsches Beben mit Folgen für Schumacher und Vettel?

Das Fahrerkarrussell in der Formel 1 beginnt sich langsam zu drehen. Dabei könnte Mick Schumacher möglicherweise das Team wechseln - und einen Deutschen beerben.

Die Gerüchte über die zukünftige Fahrerbesetzung in der Formel 1 erreichen beim Glamour-GP in Monaco einen vorläufigen Höhepunkt.

Die italienische Version von motorsport.com berichtet, dass Sebastian Vettel am Ende des Jahres seine Karriere beenden wird und Mick Schumacher sein Cockpit bei Aston Martin übernehmen könnte.

Grund: Die britische Kultmarke unter Führung von Lawrence Stroll (dem kanadischen Milliardär gehört auch das Formel-1-Team) schreibt rote Zahlen und will besonders in Deutschland ihre Absatzzahlen vervielfachen. Ein Legendenname wie Schumacher soll dabei helfen.

Will Vettel bei Aston Martin verlängern?

Was Sebastian Vettel betrifft: Ende des Jahres läuft sein Vertrag bei Aston Martin aus. Aktuell geht der viermalige Weltmeister mit sich selbst ins Gericht: Will er seine Karriere in der Königsklasse überhaupt fortsetzen?