BVB: Holt Edin Terzic jetzt Ansgar Knauff von Eintracht Frankfurt zurück?

Hungrig, positiv, laut: Terzic appelliert an BVB-Fans

In seiner vorherigen Rolle als Technischer Leiter hatte er regelmäßig engen Kontakt zu Ansgar Knauff. Terzic schaute häufiger live im Stadion (etwa bei dessen Traumtor gegen Barcelona) vorbei und nahm die tolle Entwicklung des rechten Schienenspielers bei Eintracht Frankfurt freudig zur Kenntnis. (Kommentar: Die Fallhöhe ist für Terzic extrem)

Ansgar Knauff von Eintracht Frankfurt zurück zum BVB?

Terzic hatte Knauff zu seinen ersten Bundesligaeinsätzen verholfen, er war im Sommer 2021 mit Tor und Vorlage ein wichtiger Faktor im Rennen um die Champions-League-Plätze. In der kommenden Saison wird der Förderer allerdings nicht auf den 20-Jährigen zurückgreifen können.

Europa League: Auszeichnung für Knauff

Auf internationaler Bühne steuerte der pfeilschnelle Dribbler zwei Treffer und eine Vorlage bei, er verpasste keine Sekunde in den K.o.-Duellen. Die UEFA kürte ihn zum „Europa League Young Player of the Season“.