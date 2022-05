Bayern-Abgang Süle schon voll im BVB-Modus! Mit wem er sich richtig gut versteht

Niklas Süle wird Anfang Juli offiziell mit dem BVB in die Vorbereitung auf die neue Saison 2022/23 starten und will eifrig mithelfen, damit die Wackel-Abwehr (52 Gegentore diese Bundesliga-Saison) endlich wieder stabilisiert wird. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Süle war beim BVB - und auf Häuser-Suche

Nach SPORT1 -Informationen war der 26 Jahre alte Innenverteidiger vorige Woche in Dortmund. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Er war unter anderem auf dem Gelände seines neuen Klubs und schaute sich zudem mehrere Häuser in exklusiver Lage an. Für welchen Ort sich der Abwehrstar am Ende entschieden hat, ist nicht überliefert.