Formel 1: Valtteri Bottas nackter Po wird Verkaufsschlager - Lewis Hamilton kontert mit Versprechen

Denn der Alfa-Pilot bot zusammen mit dem bekannten Fotografen Paul Ripke das in den Medien viral gegangene Bild für 24 Stunden als Hochglanz-Version für wohltätige Zwecke zum Verkauf an.

Die Sonderauflage „bottASS“ war mit über 5.000 Verkäufen ein voller Erfolg, wie der selbst überraschte Finne zugab: „Was wirklich unglaublich ist, ist die Kraft der sozialen Medien. Mit dem Bild eines Hinterns haben wir in 24 Stunden 50.000 Euro für den guten Zweck gesammelt. Das ist verrückt. So ganz verstehe ich das nicht, aber wir werden das Beste draus machen.“ (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Jeder, der diesen Schnappschuss in Sonderedition ergattert hat, können sich glücklich schätzen, gab Bottas scherzend zu, denn weitere Produkte seiner eiskalten Bade-Aktion seien nicht in Planung. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Lewis Hamilton kontert mit Versprechen

Auch Formel-1-Kollege Lewis Hamilton war vom Kunstwerk angetan, wie er in einem Interview mit Sky Sports spaßend zu verstehen gab: „Ich finde, es ist ein tolles Foto. Es ist sogar eines der besten Fotos, die ich je gesehen habe.“ (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Prompt überreichte Bottas seinem ehemaligen Teamkollegen bei einem Treffen in Monaco das Meisterwerk samt handsignierter Unterschrift, ganz zur Freude des Briten, der am Ende noch ein besonderes Versprechen gab: „Wenn ich das nächste Mal in Colorado bin, hole ich meinen Hintern raus, stelle das Foto nach und schicke dir eins.“