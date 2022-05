Champions League: Finale findet im Stade de France statt - Historie des Stadions

„Beide Teams spielen technisch, deshalb wäre es schön, wenn es der beste Platz der Welt wäre. Das ist er definitiv nicht“, moserte Klopp. Die Wahrheit ist aber auch, dass der Rasen im Stade de France in den letzten Tagen nach einigen Konzerten in einem erbärmlichen Zustand war.

Zum dritten Mal in der Geschichte der Königsklasse wird das größte Endspiel im Vereinsfußball in Saint-Denis (ein Pariser Vorort) ausgetragen. Gutes Omen für die Madrilenen: 2000 setzte sich Real gegen Valencia durch. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Attentat schockt die Fußballwelt

Auch das Coupe-de-France-Finale steht jedes Jahr im SDF an, eine Tradition an der sich die französischen Fußball-Fans schon längst gewöhnt haben.

Evra weiter: „Es war nicht wie üblich. Dann haben wir weitergespielt, und bei dem zweiten Knall habe ich kapiert, dass gerade was schreckliches passiert. Auf dem Rasen war es komisch, aber wir haben versucht weiter fokussiert zu bleiben, ohne zu wissen, was außerhalb des Stadions los war.“

An den Eingängen des Stade de France hatten sich drei Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. In den Katakomben nach dem Spiel blieben beide Teams ein Großteil der Nacht zusammen, um sich zu schützen und abzuwarten bis sich die Lage beruhigt. Die Zuschauer verließen Saint-Denis in Schockstarre und wollten so schnell wie möglich nach Hause. Es war der schwärzeste Abend der Stade-de-France-Geschichte.