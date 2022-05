Klosterhalfen knackt Europa-Bestmarke über zwei Meilen

Deutschlands Topläuferin Konstanze Klosterhalfen hat beim Diamond-League-Meeting in Eugene den inoffiziellen Europarekord über zwei Meilen geknackt.

Deutschlands Topläuferin Konstanze Klosterhalfen hat beim Diamond-League-Meeting in Eugene den inoffiziellen Europarekord über zwei Meilen geknackt. Die 25 Jahre alte Leverkusenerin lief in ihrer Wahlheimat im US-Bundesstaat Oregon in 9:16,73 Minuten auf Platz vier eines hochklassigen Rennens und war 67 Hundertstel schneller als die Britin Paula Radcliffe im Jahr 2004.