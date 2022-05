Anzeige

AEW Rampage: Ex-WWE-Star Gangrel mit bizarrem Auftritt Ex-WWE-Star mit bizarrem Auftritt

Gangrel zeigte sich bei AEW Rampage (M.) mit den Young Bucks © AEW

Martin Hoffmann

Bei der letzten TV-Show von AEW vor dem Pay Per View Double or Nothing überrascht ein bekanntes Gesicht aus früheren Zeiten - und treibt eine heiße Fehde voran.

Er war ein einprägsames Gesicht der Attitude Era bei WWE und früher Wegbegleiter zweier legendärer Tag Teams, nun gab es für Wrestling-Fans ein unerwartetes Wiedersehen mit Gangrel.

Bei der TV-Show Rampage zeigte sich der Vampir-Charakter bei AEW und begleitete die Young Bucks Nick und Matt Jacksons vor dem Pay Per View Double or Nothing am Samstag zum Ring. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW)

Fehde der Hardys gegen die Young Bucks läuft heiß

Die Bucks veralberten damit ihre Rivalen Jeff und Matt Hardy und deren eher erfolglose Zeit als „New Brood“ in der früheren WWF Ende der Neunziger - die Original-Brood war der Karriere-Start von Edge und Christian, die inzwischen auch selbst wieder im Ring stehen (Edge bei WWE, Christian bei AEW).

Die Hardys haben sich nach Jeffs geräuschvoller WWE-Entlassung bei AEW wieder vereint und stehen nun vor ihrem ersten gemeinsamen Pay-Per-View-Match. Ihre Gegner - Mitgründer und Co-Geschäftsführer von AEW - sind im wahren Leben große Bewunderer der Hardys, reizten sie bei ihrem Aufwärmmatch aber nun, indem sie Outfits, Gestik und Aktionen ihrer Idole kopierten. Der Auftritt Gangrels war der Höhepunkt der Verhöhnung.

Die Bucks besiegten das Duo Taylor Rust und Jon Cruz mit der von Nick vollführten Swanton Bomb - anschließend attackierten sie Gangrel, dem dann aber die echten Hardys zu Hilfe kamen. Brandon Cutler, Lakai der Bucks, steckte dann die Spezialaktionen Gangrels und beider Hardys ein.

Mike Ritter und Günter Zapf stimmen aus Las Vegas auf AEW Double or Nothing ein - und teilen ihre persönlichen Erinnerungen an Owen Hart: Heelturn - der SPORT1 Wrestling Podcast - die aktuelle Folge auf SPORT1, Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt

Gangrel ist auch Trainer von Paige VanZant

Gangrel (bürgerlich: Dave Heath) spielt bei AEW aktuell auch hinter den Kulissen eine nicht unwichtige Rolle: Der Ex-Ehemann der früh verstorbenen Luna Vachon trainiert Kampfsport-Sternchen Paige VanZant für ihr Wrestling-Debüt, das bei Rampage kurzfristig für Sonntag angesetzt wurde.

VanZant tut sich bei Double or Nothing mit Ethan Page und Scorpio Sky zusammen und trifft auf Skys Ex-Partner Frankie Kazarian sowie das Pärchen Sammy Guevara und Tay Conti.

Ruby Soho löst Finalticket im Owen-Hart-Turnier

Ein weiteres letztes Puzzlestück für den Pay Per View: Ruby Soho löste mit einem Sieg über Kris Statlander das letzte Finalticket für das Owen Hart Memorial Tournament und ist damit am Sonntag Gegnerin von Ex-Damenchampion Britt Baker - Im Männerfinale trifft Bakers Lebensgefährte Adam Cole auf Samoa Joe.

Letzten Rückenwind für Double or Nothing holte sich auch Bryan Danielson mit einem Sieg über Matt Sydal: Danielson ist bei DoN Teil eines „Anarchy in the Arena Matches“, in dem er und Partner Jon Moxley sich mit Eddie Kingston, Santana und Ortiz gegen die Jericho Appreciation Society zusammentun.

Im Zentrum der Veranstaltung stehen das World-Title-Match zwischen Champion Hangman Page und CM Punk sowie das am Mittwoch bei Dynamite final vorangetriebene Duell zwischen Jungstar MJF und dem mit Macht nach oben strebenden Muskelpaket Wardlow.

Die Ergebnisse von AEW Rampage am 27. Mai 2022:

Bryan Danielson besiegt Matt Sydal

The Young Bucks besiegen Taylor Rust & Jon Cruz

Dante Martin besiegt Max Caster