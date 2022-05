Pokal-Superserie: VfL-Coach Stroot lobt besondere "Klub-DNA"

Stroot will 8. Titel in Folge mit VfL-Frauen holen © AFP/SID/TOBIAS SCHWARZ

Zum achten Mal in Folge könnten die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg den DFB-Pokal gewinnen.

Zum achten Mal in Folge könnten die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg den DFB-Pokal gewinnen.

Wie kommt eine solche Superserie in diesem Wettbewerb zustande? Trainer Tommy Stroot fällt zur Beantwortung dieser Frage vor dem Endspiel gegen Turbine Potsdam am Samstag (16.45 Uhr) in Köln spontan ein Beispiel aus der vergangenen Trainingswoche ein.