NBA: 47 Punkte! Historische One-Man-Show von Jimmy Butler rettet Miami Heat

Mit 47 Punkten wuchs der in den Playoffs mehrfach von Knieproblemen heimgesuchte Butler über sich hinaus und führte die Heat zu einem 111:103-Auswärtssieg. In der Nacht zum Montag hat der dreimalige Meister Miami es nun vor heimischer Kulisse selbst in der Hand.

„Jeder hat uns abgeschrieben, jeder dachte, dass die Serie schon vorbei sei. Mehr Motivation haben wir gar nicht gebraucht“, brachte es Miamis Center Bam Adebayo auf den Punkt, obwohl er selbst fast gar nicht auf dem Scoreboard landete. Neben seinen sechs Zählern, schnappte sich Adebayo aber neun Rebounds und gab in der Defense als Rim Protector den Ton an.

Nachdem die Heat in den vergangenen beiden Partien mit bitteren Playoff-Minusrekorden untergegangen waren , hatte die Butler-Show nun historische Ausmaße in positivem Sinne.

Jimmy Butler toppt auch LeBron James

Seine 47 Punkte waren nicht nur sein Karriere-Bestwert in den Playoffs, sondern auch ein Wert, den in der gesamten NBA-Geschichte vorher nur sechsmal von Spielern erreicht wurde, die sich gegen ein drohendes Endrunden-Aus stemmen mussten. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Butler bewegt sich in dieser Statistik nun in einer Ahnen-Reihe mit Legenden wie Elgin Baylor (61 Punkte gegen Boston 1962) und dem ewigen NBA-Top-Scorer Wilt Chamberlain (dreimal über 50). Er übertraf auch einen Auftritt, der in Miami in besonderer Erinnerung ist: In den Conference Finals 2012 wendete LeBron James mit 45 Punkten ebenfalls das drohende Aus gegen Boston ab - und führte die Heat dann gegen Oklahoma City zu seinem ersten NBA-Titel.