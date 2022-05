WWE: Deutscher Meilenstein bei SmackDown - Ludwig Kaiser debütiert

Vor eineinhalb Monaten ist er zusammen mit Partner Gunther in die Hauptshow SmackDown befördert worden - nun hat Ludwig Kaiser für den nächsten Meilenstein bei WWE gesorgt.

Der in Pinneberg geborene Sohn der Catch-Legende Axel Dieter hat sein erstes Match bei der Freitagssendung bestritten, womit nach drei Jahren Durststrecke wieder ein deutscher Wrestler auf der größten WWE-Bühne aktiv ist. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

Kaiser - der schon 2019 mit der Imperium-Gruppierung ein einmaliges Gastspiel bei RAW gegeben hat - ist der dritte Deutsche, der bei einer der wichtigsten beiden WWE-Sendungen in den Ring steigt, nach dem 1998 schnell fallen gelassenen Ex-Bodybuilder Brakus (Achim Albrecht) und dem im vergangenen Jahr entlassenen Alexander Wolfe (Axel Tischer) .

Ludwig Kaiser gewinnt Debütmatch mit Gunther

Kaiser - im Aufbaukader NXT zweimaliger Tag Team Champion an der Seite des nicht mitbeförderten Fabian Aichner - tat sich mit Gunther gegen Intercontinental Champion Ricochet und Drew Gulak zusammen, der schon in den vergangenen Wochen immer wieder unter Schwergewicht Gunther zu leiden hatte.

Das Match - in dem Kaiser mit einem Kick gegen die Brust Gulaks den Sieg für sein Team einstrich - diente am Ende vor allem dazu, die Saat für einen sich anbahnenden Titel-Showdown zwischen Ricochet und Gunther zu streuen. ( SPORT1-Interview: Gunther über seine 25-Kilo-Abspeckkur - und die Geschichte hinter Ludwig Kaisers Ringnamen )

Die Ergebnisse von WWE Friday Night SmackDown am 27. Mai 2022:

Non Title Match: Ronda Rousey vs. Raquel Rodriguez - No Contest