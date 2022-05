Champions-League-Finale: Nicht nur Mohamed Salah will nach Ramos-Foul Rache gegen Real Madrid

Mohamed Salah will im Champions-League-Finale gegen Real Madrid Revanche nehmen. Dabei ist er nicht der einzige Liverpool-Star, der eine offene Rechnung mit den Königlichen hat.

Ohne den Weltfußballer-Kandidaten verloren die Reds das Endspiel 1:3, Salah verpasste danach auch das erste WM-Spiel mit Ägypten und flog mit seiner Nationalmannschaft ohne Punkt schon in der Vorrunde raus. . (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Salah: „Der schlimmste Moment meiner Karriere“

„Ich war wirklich niedergeschlagen. Ich hatte eine gute Saison, und dann mein erstes Champions-League-Finale zu spielen und so früh vom Platz zu gehen, war das Schlimmste, was mir passieren konnte.“

Real-Star Carvajal provoziert Salah

Im Lager von Real Madrid kamen die Äußerungen des Liverpool-Profis nicht so gut an. Federico Valverde beschuldigte Salah, „respektlos“ gegenüber den Königlichen zu sein.

„Wenn man ein Champions-League-Finale verliert, möchte man immer eine zweite Chance gegen dieselbe Mannschaft haben, um sie zu schlagen“, meinte Dani Carvajal bei ABC , um dann Salz in Salahs Wunde zu streuen: „Hoffentlich wird es für ihn keine große Belastung sein, ein zweites Champions-League-Finale gegen Real Madrid zu verlieren...“

Klopp blickt zurück

Am Freitag blickte auch Jürgen Klopp auf das Finale 2018 zurück. „Die Umstände haben uns getroffen. Wichtige Spieler kamen nach Verletzungen zurück. Mo hat sich verletzt. Unser Torwart hatte eine Gehirnerschütterung“, meinte der deutsche Trainer auf der Pressekonferenz auch mit Blick auf Loris Karius, der damals - gehandicapt durch einen Zusammenprall mit Ramos - mächtig gepatzt hatte: „Es war eine tragische Situation.“ (NEWS: Karius spricht über sein CL-Trauma)

Angesprochen auf Salah sagte Klopp: „Niemand macht sich Sorgen, dass er 2018 zu wichtig nimmt. Er war verletzt - und ist jetzt in sehr guter Form. Wir werden alle durch unterschiedliche Dinge motiviert.“ Das sei okay, solange Rache nicht Salahs Motivation sei: „Aber das ist sie nicht. Wir wollen die Dinge richtig stellen. Das ist jetzt schon eine Weile her.“ (NEWS: Klopp reagiert auf Mané-Gerüchte)

Auch Fabinho hat eine offene Rechnung mit Real

Während Karius (Gehirnerschütterung nach Ellenbogenschlag von Ramos) trotz Vertrages bis Juni 2022 keine Rolle bei Liverpool spielt und sich somit nicht gegen Real revanchieren kann, gibt es neben Salah aber sehr wohl einen weiteren Profi, der am Samstagabend noch eine offene Rechnung mit Real hat: Fabinho.

Der Brasilianer hatte die Saison 2012/13 auf Leihbasis bei den Königlichen verbracht, war in diesem Zeitraum jedoch nur zu einem Profieinsatz gekommen.

Im ganz feinen Zwirn: Hier kommen Alaba und Co. in Paris an