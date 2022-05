Eishockey-WM 2022: Rick Goldmann zieht sein Fazit zum DEB-Team und analysiert das Halbfinale

Deutschland hat vor allem im letzten Drittel noch einmal alles versucht, dieses Spiel zu drehen, aber es gelang an diesem Tag nicht.

Es zeigt sich damit wieder, dass, wenn man die Tür zum Halbfinale aufstoßen möchte, an diesem Tag des Ausscheidungsspiels wirklich alles, alles passen muss.

Trotzdem ist das Fazit dieser Weltmeisterschaft ein klar positives. Deutschland beendet die Weltmeisterschaft auf Platz sieben und ist somit wieder in die besten acht Nationen eingedrungen. Das zeigt auch, dass Olympia 2022 ein Ausrutscher nach unten war.

Deutschland mit historisch guter Vorrunde

Trotzdem hat die Mannschaft einen Weg gefunden, sich in diesem Turnier als Mannschaft zu präsentieren, sich zu steigern und eine historisch gute Vorrunde (16 Punkte) abzuliefern.

Man zeigte die beste Schuss-Effizienz des Turniers, ein sehr starkes Powerplay (3. Platz), nur das Unterzahl-Spiel war am Ende nicht gut genug (52,94%) und der entscheidende Grund beim Ausscheiden im Viertelfinalspiel.

Diese Spieler haben überzeugt

Das Team wurde angeführt von Philipp Grubauer im Tor, der wie erwartet starke Leistungen zeigte . Matthias Plachta war der mental starke Anführer in der Offensive.

Marc Michaelis hat gezeigt, dass er auf diesem Niveau zulegen konnte. Genauso wie Lukas Reichel, der eine enorme Entwicklung in Nordamerika genommen hat und auch in der Nationalmannschaft sofort diesen Impact einbringen konnte.

Moritz Seider war die Säule in der Verteidigung. Seine beeindruckende Saison führte er nahtlos in dieser Weltmeisterschaft fort. Die Debütanten haben ihre Rollen eingenommen und waren so wichtiger Bestandteil dieses Teams, das sich wirklich als Team gezeigt hat.