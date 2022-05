Anzeige

Darts: World Senior Masters 2022: Phil Taylor lässt Muskeln spielen - "The Power" nach Sieg gegen Painter im Viertelfinale „The Power“ lässt die Muskeln spielen

Part besiegt Lim per Traumfinish

Bei der World Senior Darts Tour steht an diesem Wochenende das Masters an. Topstar Phil Taylor hat in seinem Auftaktmatch keine Probleme.

Phil Taylor hat beim World Senior Masters 2022 im Lakeside Country Club in Frimley Green einen Start nach Maß hingelegt. (Alle Spiele LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Stream)

„The Power“ ließ seinem Gegner John Part kaum eine Chance. Am Ende gewann der Rekordweltmeister das Duell klar mit 4:0 in Sätzen und zog ins Viertelfinale ein. Taylor nutzte dabei gleich seinen zweiten Matchdart. Part hatte sich am frühen Abend durch einen 4:0-Erfolg gegen „Darts-Opa“ Paul Lim das Achtelfinalticket gesichert. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)

Taylor-Gegner steht noch nicht fest

Wer dort sein Gegner wird, wird am Samstag im Duell von John Lowe und Les Wallace ermittelt. Am Abend lösten zudem Dave Cameron (4:3 gegen Kevin Painter) und Wayne Jones (4:1 gegen den ehemaligen SPORT1-Experten Roland Scholten) ihre Achtelfinaltickets. Taylor war als einziger Spieler an diesem Abend für das Achtelfinale gesetzt gewesen.

Erst in diesem Jahr wurde die World Senior Darts Tour ins Leben gerufen und ist für Spieler gedacht, die keine Tourcard der PDC haben und über 50 Jahre sind.

Bereits Anfang Februar fand mit dem Championship das erste große Turnier der Tour statt. Dieses gewann Robert Thornton und trug sich als erster Sieger der neuen Tour in die Geschichtsbücher ein. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

