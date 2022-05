Jürgen Klinsmann: "Kein schlechtes Gewissen“ wegen Tagebüchern zu Hertha BSC

Nun blickte Klinsmann auf sein Engagement bei den Hauptstädtern zurück. „Ich habe so viele Dinge erfahren müssen, die einfach nicht gut waren - aus meiner Sichtweise“, erklärte er in „Mehr als ein Spiel“, dem Podcast der DFB-Stiftungen.

Klinsmann tritt via Facebook zurück

Diese Entscheidung zu treffen, bezeichnete Klinsmann als „vollkommen richtig“, schränkte jedoch ein: „Wenn man zurückblickt, hätte man es halt anders kommunizieren müssen. Man hätte es anders machen müssen - von meiner Seite aus. Aber ich bin dann ein Typ, ich werde sehr emotional, wenn mir irgendwann das Fass am Überlaufen ist.“

Der Ex-Bundestrainer hatte seinen Rücktritt via Facebook bekannt gegeben und damit offenbar auch den Verein überrumpelt.

Klinsmann-Tagebücher sorgten für Wirbel

Für zusätzlichen Zündstoff hatten dann vor allem interne Protokolle von Klinsmann gesorgt, die im Nachgang an die Öffentlichkeit gelangt waren. Darin ließ der Coach kein gutes Haar an der Hertha.

„Dass die Tagebücher, also dieser Arbeitsbericht, letztendlich an die Öffentlichkeit kamen, hat mir natürlich sehr geschadet. Also das war ein interner Bericht, der nie und nimmer für die Medien bestimmt war. Aber er war ehrlich“, blickte der ehemalige Nationalspieler zurück.