NBA: Nikola Jokic unterschreibt bei den Denver Nuggets bald wohl Mega-Vertrag

So berichtet das im US-Sport gut vernetzte Online-Medium The Athletic, dass Jokic vor einer Verlängerung in Denver steht. Sollte er den Supermax-Vertrag, der ihn mit 260 Millionen Dollar in fünf Jahren zum bestbezahlten Spieler der Liga machen würde, angeboten bekommen, dann wird der zweifache MVP diesen unterschreiben.