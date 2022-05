Neue Herausforderung? Jérôme Boateng offen für Lyon-Abschied

Konkretes liegt der Boateng-Seite zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor, zumal sich der Innenverteidiger erst nach seinem Urlaub intensiver mit seiner Zukunftsplanung befassen möchte. Allerdings: Eine Rückkehr nach Deutschland kommt für ihn eher nicht in Frage, ihn reizt mehr der Süden.

Boateng wieder weg aus Lyon?

Boateng weg aus Lyon? Die Franzosen würden dem langjährigen Bayern-Star keine Steine in den Weg legen, wenn er sie bis zum Ablauf der Sommer-Transferperiode am 31. August um eine Freigabe bitten würde. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

Boateng will weiterhin Champions League spielen

Für den 33-Jährigen (bis dato 27 Pflichtspiel-Einsätze für OL) waren die vergangenen Monate sehr frustrierend. Nicht nur, dass er häufiger zusehen musste, als ihm lieb war: Lyon geriet in der Rückrunde mächtig ins Straucheln, schloss die Ligue-1-Saison nur auf dem achten Tabellenplatz ab und verpasste damit das internationale Geschäft. (News: Boateng schlägt Harry Kane als Lewandowski-Ersatz)

Eine unzufriedenstellende Bilanz für den nach wie vor ehrgeizigen Boateng, der am liebsten weiterhin regelmäßig in der Champions League im Einsatz wäre und auf nationaler Ebene um Titel mitspielen will.