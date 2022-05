FC Chelsea: 235 Millionen Euro für Transfers? Tuchel kann wieder einkaufen

Chelsea muss Abgänge in der Defensive kompensieren

Mit dieser Investition will Chelsea den Rückstand in der Premier League auf den FC Liverpool und Meister Manchester City aufholen. Die Blues beendeten die Saison 2021/22 zwar auf dem dritten Rang, jedoch mit 19 Punkten Abstand auf die Spitze. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

So klafft in der Innenverteidigung der Blues bereits jetzt eine große Lücke. Verschärft wird die Situation dadurch, dass auch die Zukunft der Abwehrspieler Cesar Azpilicueta und Marcos Alonso als unklar gilt. Die Spanier sind nur noch bis 2023 an den Klub gebunden.

Die Vorzeichen deuten demnach auf einen größeren Umbruch in der Chelsea-Verteidigung hin. Dementsprechend wird ein Großteil des Transferbudgets wahrscheinlich in diesen Mannschaftsteil investiert werden. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Tuchels erste Wahl heißt Koundé

Wird Sterling ein Thema für den Angriff?

Aber nicht nur die Abwehr will der Premier-League-Klub verstärken. Auch der frischgebackene Meister Raheem Sterling von Manchester City hat offenbar das Interesse an der Stamford Bridge geweckt. Mit seinem in 2023 auslaufenden Vertrag könnte ein Wechsel des Angreifers bereits in diesem Sommer zum Thema werden.