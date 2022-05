Klopp: "Spielen auch für die Menschen in der Ukraine"

Jürgen Klopp sieht in der Verlegung des Champions-League-Endspiels von St. Petersburg nach Paris eine wichtige politische Botschaft.

Jürgen Klopp sieht in der Verlegung des Champions-League-Endspiels von St. Petersburg nach Paris eine wichtige politische Botschaft. "Die Tatsache, dass dieses Spiel stattfindet und zwar hier und nicht in St. Petersburg, ist genau die richtige Botschaft, die Russland erhalten sollte. Das Leben geht weiter, selbst wenn du versuchst, es zu zerstören", sagte Klopp am Freitag.