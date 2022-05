Bayern-Gerüchte um Mané? Klopp "könnte es nicht weniger interessieren"

Bayern-Gerüchte um Mané? Klopp ist es egal

Die Gerüchte ausgerechnet vor dem Kracher gegen Real nerven Klopp. „Das ist der falsche Moment, über so etwas zu reden“, meinte der Trainer. Allerdings fügte Klopp dann noch einen Satz an, der auch Raum für Spekulationen lässt: „Wo auch immer er spielt in der nächsten Saison, er wird ein großer Spieler sein.“ Also auch bei Bayern?