Formel 1, Monaco-GP: Leclerc im ersten Training vorn, Schumacher sorgt für Rote Flagge

Der Ferrari-Pilot setzte in 1:14,531 Minuten die Bestzeit - an der Spitze ging es allerdings äußerst eng zu. Die Top Vier, vervollständigt durch die Red-Bull-Piloten Sergio Perez und Max Verstappen auf den Rängen zwei und vier sowie Leclercs Teamkollegen Carlos Sainz (3.), lagen bei sommerlichen Temperaturen innerhalb von zwei Zehntelsekunden. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

In der vergangenen Woche in Barcelona jedenfalls lagen die Silberpfeile ruhig auf der Strecke und verkleinerten die Lücke zur Spitze. Am Freitagmittag kam Hamilton nun nicht über Rang zehn hinaus (+0,968 Sekunden), sein Teamkollege George Russell (beide England) wurde Achter (+0,680). (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1 )

Schumacher blockiert Boxeneinfahrt

Der gebürtige Monegasse Leclerc hat bei fünf Anläufen in der Formel 1 bzw. Formel 2 in seiner Heimat bislang nie das Ziel erreicht. Seine Führung in der Fahrer-Weltmeisterschaft hat der 24-Jährige durch seinen Ausfall in der vergangenen Woche in Barcelona an Verstappen verloren. Sechs Punkte trennen den Ferrari-Piloten und den Weltmeister aus den Niederlanden.