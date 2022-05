Kanuslalom: Canadier-Männer holen EM-Gold

Die Kajak-Männer um den Olympia-Dritten Hannes Aigner hatten am Donnerstag Bronze gewonnen, die Frauen mit Olympiasiegerin Ricarda Funk landeten auf Rang fünf. Am Samstag und Sonntag stehen die Einzelentscheidungen an. Auf dem Weg zur Heim-WM (26. Juli bis 31. Juli) in Augsburg ist die EM der erste Härtetest der Saison.