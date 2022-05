Sadio Mané vom FC Liverpool sieht Afrikaner bei Ballon d'Or benachteiligt

Sadio Mané ist der Ansicht, dass afrikanische Spieler bei der Wahl zum Weltfußballer übersehen werden. Der 30-Jährige hat in diesem Jahr jedoch reichlich Konkurrenz um den renommierten Award.

Laut Liverpool-Star Sadio Mané werden afrikanische Spieler nicht als ernsthafte Weltfußballer-Kandidaten in Betracht gezogen. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Der Senegalese, der in diesem Jahr den Afrika-Cup, FA Cup und Carabao Cup gewann, kämpft am Samstag mit dem FC Liverpool um den Champions-League-Titel.

Auf die Behauptung hin, dass afrikanische Spieler bei der Wahl zum Weltfußballer übersehen werden, sagte der 30-Jährige: „Es ist wahr. Wenn selbst ihr das sagt, was soll ich noch sagen? Das ist traurig. Dieser Pokal, der Afrika-Cup, ist einer der größten für mich, es ist die größte Trophäe, die ich in meinem Leben gewonnen habe“.

Mit Blick auf das Finale der Königsklasse meinte er: „Wir werden alles tun, was wir können, um am Samstag zu gewinnen. Dann werden wir sehen, was mit dem Ballon d‘Or passiert.“ Sollte der Offensiv-Star der Reds zum Weltfußballer gewählt werden, werde er „der glücklichste Spieler der Welt sein“.