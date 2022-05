Formel 1: Harte Kritik an Ricciardo - "Hat Erwartungen nicht erfüllt"

Daniel Ricciardo kommt in der laufenden Saison noch nicht ganz zurecht. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

In nur einem der sechs Rennen fuhr er mit McLaren in die Punkte. Zum Vergleich: Teamkollege Lando Norris sammelte in vier Rennen bereits Punkte. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)