Wer gewinnt die eChampions League in FIFA 22?

Vor dem Finale der Champions League wird der neue eChampions-League-Meister in FIFA 22 gesucht. Mit dabei sind auch vier deutsche Spieler. © FIFA

Noch vor dem großen Finale Champions League Finale zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid kommt es am heutigen Freitag zum Endspiel in der eChampions League in FIFA 22. Wer hat das Zeug zum Titel?