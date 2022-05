Anzeige

RNG schlägt EG im ersten Halbfinale des MSI 2022 MSI 2022: EG besiegt, RNG im Finale

Einmal mehr steht RNG im großen Finale des Mid-Season Invitationals, nachdem LCS-Vertreter EG mit 3:0 besiegt wurde. © Riot Games

Florian Merz

Im ersten Halbfinale des diesjährigen Mid-Season Invitationals trafen LCS-Champion Evil Geniuses und LPL-Sieger Royal Never Give Up aufeinander. Das Match sollte sich zu einer einseitigen Partie entwickeln.

Nach Wochen der Gruppenphase und zuletzt Rumble Stage, trafen am heutigen Tag die ersten Halbfinalisten des MSI 2022 in Busan, Korea aufeinander. Dank Evil Geniuses steht die LCS einmal mehr im Halbfinale des prestigeträchtigen Turniers und muss es hier mit den Spielern von Royal Never Give Up, kurz RNG, aufnehmen, den amtierenden Titelträgern.

EG ging als Underdog in das Match, während RNG der Rolle als haushoher Favorit gerecht werden sollte.

Die Dominanz der LPL! - RNG 1:0 EG

Bereits die erste Partie zeigte die große Diskrepanz zwischen LCS- und LPL-Teams auf. Zwar lieferte EG eine ordentliche Partie ab, jedoch reichte die Leistung bei weitem nicht, um der chinesischen Konkurrenz gefährlich zu werden. In knapp 30 Minuten gelang es RNG ein völlig überrumpeltes Evil Geniuses zu besiegen und den ersten Sieg an diesem Vormittag einzufahren. Im gesamten Matchverlauf gelang es den LCS-Vertretern lediglich ein einziges Mal, einen gegnerischen Spieler aus dem Rift zu nehmen, während RNG gefühlt nach Lust und Laune ihre Kontrahenten ins Visier nehmen konnten. Am Ende sollte ein finanzieller Vorteil von mehr als 16.000 Gold, 3:1 Drakes sowie 22:1 Kills eine deutliche Sprache sprechen.

Ein Hoffnungsschimmer? - RNG 2:0 EG

Das zweite Match gestaltete sich entgegen der Erwartung vieler wesentlich ausgeglichener. EG gelang es über einen längeren Zeitraum Royal Never Give Up Paroli zu bieten, dennoch zeichnete sich mehr und mehr ab, dass die Spieler aus den USA langsam ins Hintertreffen geraten. Zwar gab es bis zur 17. Spielminute ein Unentschieden hinsichtlich der Kills, jedoch konnten sich die Chinesen bereits den ersten Drachen sichern und einen kleinen Goldvorteil von 1,2k Gold herausspielen. Ein Plus, das ähnlicher einer Schneeballlawine immer größer werden sollte.

Die Vorentscheidung sollte ein Kampf auf der Mid Lane bringen, der durch einen vorangegangener Baron Steal durch RNG eingeläutet wurde. Mit einer Minion Wave pushte RNG auf den ersten Mid Lane Turret von EG zu, was sich dank des bestehenden Buffs als leichte Aufgabe herausstellen sollte. Dennoch versuchte der LCS-Champion sich dem Ganzen entgegenzustellen. EG „Vulcan“ musste jedoch früh Flash nutzen, um nicht direkt zu Kampfbeginn aus dem Spiel genommen zu werden. Im folgenden Teamfight gelang es RNG dank eines taktisch klugen Einsatzes von Mings Rakan-Ulti die gegnerischen Spieler kurzzeitig, außer Gefecht zu setzen, währenddessen RNGs „Bin“ es gelang, „Inspired“ von Evil Geniuses in dessen Jungle auf Distanz zu halten, sodass dieser nicht den eigenen Mitspielern zur Hilfe eilen konnte. Wenig später wurde mit „Impacts“ Ornn der Tank von EG erledigt, weshalb der LPL-Vertreter bis zum Nexus durchpushen konnten. Danach sollte es nicht mehr lange dauern, ehe Royal Never Give Up den Sack zumachte und das Tor zum Finaleinzug weit aufstieß.

Mit dem Mut der Verzweiflung - RNG 3:0 EG

Das letzte Aufeinandertreffen zwischen den Teams sollt entgegen dem Spielstand die spannendste Partie des Tages werden. Zwar spielte sich RNG immer wieder kleinere bis größere Vorteile heraus, seien es Kills oder Gold, dennoch schafften es die Jungs aus Nordamerika immer wieder zurückzukommen.

Sollte hier doch noch etwas gehen?

Besonders nach einem gewonnenen Kampf um den Elder Drake hatten LCS-Fans große Hoffnung auf eine weitere Partie an diesem Tag. Jedoch hatten sie die Rechnung ohne RNG gemacht. Die Chinesen wussten um den Elder Buff herumzuspielen und hielten sich meist aus der Reichweite ihrer Gegner heraus. Sie schlugen erst dann zu, als die Verstärkung des Drachen abgelaufen war. Wenig später explodierte EGs Nexus und damit alle Hoffnung auf eine Finalteilnahme.

