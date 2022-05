MLB: New York Mets - Washington Nationals LIVE im TV auf SPORT1 und im Stream

In der MLB duellieren sich die New York Mets mit den Washington Nationals. SPORT1 überträgt die Parte LIVE im TV.

Einen echten Leckerbissen hat SPORT1 für die Zuschauer am 1. Juni parat. Die New York Mets messen sich mit den Washington Nationals. SPORT1 überträgt diese Partie ab 18.45 Uhr LIVE im TV und Stream. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur MLB)

Partnerschaft zwischen SPORT1 und MLB umfasst auch ausgewählte Free-TV-Spiele

Im November vergangenen Jahres hat die Sport1 GmbH den Erwerb der plattformneutralen Verwertungsrechte an der Major League Baseball (MLB) in Deutschland, Österreich und der Schweiz für die kommenden fünf Spielzeiten bis einschließlich 2026 bekanntgegeben – mit Exklusiv-Rechten für die lineare Abbildung im Pay- und Free-TV in Deutschland. (DATEN: Alle Tabellen der MLB)

Auf dem Pay-TV-Sender SPORT1+ werden bis zu 150 Livespiele pro Saison übertragen, ausgewählte Partien gibt es ebenfalls mit deutschem Kommentar. Dazu gibt es auch das wöchentliche Highlight-Magazin „Plays of the Week“ im Programm. In kompakter Form wird auf die Höhepunkte der vergangenen MLB-Partien zurückgeblickt. (LIVE im TV und Stream - so sehen Sie die MLB bei SPORT1)