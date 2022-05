BBL-Playoffs live: FC Bayern - Telekom Baskets Bonn im TV, Stream bei SPORT1

Anzeige

Der FC Bayern trifft im Playoff-Halbfinale der BBL auf Bonn - SPORT1 überträgt die komplette Serie live.

SPORT1 bleibt in den BBL weiter mittendrin und überträgt die komplette Serie zwischen den Telekom Baskets Bonn Bonn und dem FC Bayern live auf den SPORT1 Plattformen. Los geht es am kommenden Samstag ab 20:30 Uhr mit Spiel 1 im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps. (NEWS: Alles zur BBL)

Spiel 2 am Montag, 30. Mai, ab 20:30 Uhr und Spiel 3 am Samstag, 4. Juni, ab 18:00 Uhr sind dann live auf SPORT1 im Free-TV zu sehen. Sollte die Serie in die Verlängerung gehen, zeigt SPORT1 auch die möglichen Spiele 4 und 5.

Die große Frage: Gelingt Bonn nach 13 Jahren gegen den FC Bayern wieder der Einzug ins BBL-Finale?

Vier Sweeps im Viertelfinale - was bringt die nächste Runde?

Zum ersten Mal seit der Saison 1998/99, in der der Modus „Best of Five“ eingeführt wurde, haben sich alle vier Teams per Sweep für das BBL-Halbfinale qualifiziert. Der FC Bayern München hatte allerdings in Spiel 3 seiner Viertelfinalserie gegen die NINERS Chemnitz zu kämpfen und gewann erst in der Verlängerung.

Die Telekom Baskets Bonn konnten in ihrem Viertelfinale gegen die Hamburg Towers vor allem auf Liga-MVP Parker Jackson-Cartwright vertrauen und stehen nun zum ersten Mal seit 2009 wieder im Halbfinale. (SERVICE: Die Tabelle der BBL)

Vor 13 Jahren zogen sie mit einem Sieg gegen ALBA BERLIN sogar ins Finale ein, verloren dort aber im entscheidenden fünften Spiel gegen die EWE Baskets Oldenburg. In der Hauptrunde dieser Saison waren sowohl Bonn als auch München in ihren beiden Aufeinandertreffen jeweils vor heimischer Kulisse erfolgreich.

Bonn gegen Bayern zweimal zuhause

Hier könnte also ein Vorteil für die Telekom Baskets liegen, die in den ersten zwei Spielen der Finalserie Heimrecht haben. (SERVICE: Ergebnisse und Spielplan der BBL)

SPORT1 überträgt den Auftakt im Telekom Dome am kommenden Samstag ab 20:30 Uhr im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps. Als Kommentator ist Chris Schmidt im Einsatz. Die Spiele 2 und 3 sind dann am Montag, 30. Mai, live ab 20:30 Uhr und am Samstag, 4. Juni, live ab 18:00 Uhr auf SPORT1 im Free-TV zu sehen.

