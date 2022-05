BVB hat neuen Torhüter! Alexander Meyer kommt von Jahn Regensburg für Bürki und Hitz

Hungrig, positiv, laut: Terzic appelliert an BVB-Fans

BVB holt Torwart Alexander Meyer aus Regensburg

Der BVB bekomme „einen sehr erfahrenen Torhüter, der Ruhe ausstrahlt und in den vergangenen Jahren als Stammkeeper in Regensburg gezeigt hat, dass er über hohe Qualität verfügt“, sagte der designierte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl und betonte: „Er war in den vergangenen Jahren zweifellos einer der stärksten Torhüter der 2. Bundesliga.“