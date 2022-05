Franck Ribéry verlängert bei Serie-A-Klub Salernitana

Doch kein Abschied bei Franck Ribéry in der Serie A: US Salernitana verkündet eine Entscheidung zum frühere FC-Bayern-Profi Franck Ribéry.

Der langjährige FC-Bayern-Profi Franck Ribéry wird auch in der kommenden Saison für US Salernitana in der italienischen Serie A auflaufen.