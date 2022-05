Super Smash Bros. mit neuem 100.000-US-Dollar Turnier - Der Panda Cup

Mit dem Panda Cup startet kommenden Juni ein offiziell von Nintendo lizenziertes Smash Bros. - Turnier, das sich ausschließlich an nordamerikanische Spieler:innen richtet. Nun enthüllte der Veranstalter den Tourplan.

Nintendos Super Smash Bros. - Reihe zählt zu den beliebtesten Vertretern der Plattform-Prüglern. Dennoch agiert das japanische Unternehmen, zumindest in den Augen vieler Fans, „overprotective“ und gewährt wenigen Veranstaltungen die Möglichkeit, die Spiele kompetitiv einzubinden. Auch PlayStation-Entwickler Sony, der mittlerweile die Rechte an der EVO hält, wurde die Nutzung von Smash Bros. untersagt.

Vor einem knappen halben Jahr wurde jedoch bekannt, dass Panda Global eine offiziell von Nintendo lizenzierte Turnierserie ins Leben rufen wolle, den Panda Cup. Jüngst hat das Unternehmen die einzelnen Tourstops bekannt gegeben, die ausschließlich in Nordamerika stattfinden werden.

Der Panda Cup in Mexico, Kanada und den USA

Bereits im Juni soll der neu geschaffene Wettbewerb an den Start gehen und teil der CEO am Ende des Monats sein. Im Zuge des Cups sollen Matches sowohl in Super Smash Bros. Melee sowie Super Smash Bros. Ultimate stattfinden.