Formel 1: Hamilton könnte den Großen Preis von Monaco verpassen

Der 37-Jährige erschien am Donnerstag im Fahrerlager mit seinem Nasenpiercing. Dies deutete darauf hin, dass sich der siebenmalige Weltmeister dem Schmuckverbot der FIA widersetzt. Diese Regel ist zwar nicht neu, soll Verstöße dagegen sollen seit dieser Saison aber nach dem Willen von Rennleiter Niels Wittich strenger geahndet werden.

Schon beim vorletzten Grand Prix in Miami sorgte das Schmuckverbot für Aufsehen, auch weil sich Hamilton weigerte, seinen Schmuck abzunehmen. Gerade sein Nasenpiercing sei auch gar nicht so leicht abzunehmen, das würde einen chirurgischen Eingriff erfordern, erklärte der 37-Jährige. Ihm wurde eine Ausnahme gestattet, die aber nur für Miami und dem folgenden GP von Spanien galt.

Erhält Hamilton eine weitere Sperrfrist?

Sollte Hamilton sein Piercing am Freitag beim ersten freien Training in Monaco nicht entfernt haben, droht ihm laut Daily Mail sogar der Rennausschluss. Vor dem Start müssen alle Teams ein Formular ausfüllen, in dem sie erklären, mit den Regeln einverstanden zu sein. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)