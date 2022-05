Macht Salih Özcan den BVB wirklich besser? So gut ist der Neuzugang vom 1. FC Köln

„Ich werde den 1. FC Köln für immer in meinem Herzen tragen“, betonte der 24-Jährige, der in Dortmund keinen Geringeren als Axel Witsel ersetzen soll - und das, wo Özcan vor nicht allzu langer Zeit noch komplett unter dem Radar größerer Vereine spielte. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

BVB-Manager Kehl lobt Özcan: „Kompromisslos“

Doch was zeichnet den deutschen U21-Europameister aus? Was sind seine Schwächen? Und wie stark ist Özcan im Vergleich zu den BVB-Stars Jude Bellingham und Mo Dahoud? SPORT1 macht den Faktencheck.

Özcan, der in seinen 31 Einsätzen (zwei Tore, ein Assist) maßgeblich dazu beigetragen hat, dass die Kölner künftig in der Europa Conference League spielen, sei „einer, der dorthin geht, wo es weh tut und kompromisslos alles dafür gibt, dass seine Mannschaft Erfolg hat“, erklärt Kehl.

Für Dario Bezerra-Ehret kein Wunder: Özcans ehemaliger Mitspieler lobt beim Sportbuzzer vor allem dessen „unglaublichen Willen und Kampfgeist“. Zugute kommt Özcan dabei, dass er bis zu seinem 15. Lebensjahr als Ringer aktiv war. An Robustheit hat es also noch nie gefehlt.

Salih Özcan: Die Stärken des BVB-Neuzugangs

Interessant: In der Jugend spielte Özcan noch offensiver, kam meist auf der Zehn zum Einsatz und erzielte in der U17-Bundesliga einst 18 Treffer in 22 Spielen.