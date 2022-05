Apex Legends Mobile mit fünf Millionen Dollar Umsatz

In nur wenigen Tagen wurden Apex Legends Mobile mehr als fünf Millionen US-Dollar umgesetzt. Darüber hinaus dominiert das Battle-Royale-Game weltweit die Downlodcharts.

Innerhalb weniger Tage avancierte Apex Legends Mobile zu einem der prestigeträchtigsten Mobile-Titel der Welt. Publisher Electronic Arts enthüllte, dass der Titel seit Launch mehr als fünf Millionen US-Dollar erwirtschaftete und gegenwärtig in 60 Ländern die Charts anführe. Insbesondere in den USA, dicht gefolgt von Indien und Brasilien, zählt Apex Legends Mobile zu den am meisten heruntergeladenen Mobile-Apps aller Zeiten.