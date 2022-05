Sportwetten: Leclerc bannt seinen Heim-Fluch

Charles Leclerc wird laut eines Wettanbieters seinen Heimfluch eindrucksvoll bannen und das Formel-1-Rennen in Monaco am Sonntag gewinnen.

Monte Carlo (SID) - Nach Ansicht von Sportwettenanbieter bwin wird Charles Leclerc seinen Heimfluch eindrucksvoll bannen und das Formel-1-Rennen in Monaco am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) gewinnen. Die Quote auf den Sieg des 24-jährigen Monegassen, der bislang in seiner Heimat nie das Ziel erreichte, liegt bei 2,00.