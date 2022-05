Dynamo Dresden: Trainer Capretti muss gehen

Dynamo Dresden trennt sich nach dem Abstieg in die 3. Fußball-Liga von Trainer Guerino Capretti. Der Verein will einen Neustart - Sportgeschäftsführer Ralf Becker bleibt.

Capretti hatte das Team erst am 2. März übernommen, er konnte den Abstieg in der Relegation gegen den 1. FC Kaiserslautern jedoch nicht verhindern. (NEWS: Kabinentrakt in Dresden gestürmt)